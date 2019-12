VIAGEM DE SABORES Viagem de sabores: retrospectiva e cordeiro do ano bom Chef Paulo Machado relembra sabores de 2019

31 DEZ 2019 - 09h:54 Por Paulo Machado/Giovanna Dauzacker

No último dia do ano, o chef Paulo Machado faz uma retrospectiva dos sabores de 2019 e traz ainda a receita do cordeiro do ano bom.

Confira:

Assista o vídeo completo da receita: