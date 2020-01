SEGURANÇA Videomonitoramento no centro é instalado Melhorias estão sendo implantadas na 14

25 JAN 2020 - 10h:16 Por Gabriela Couto

Mais 17 câmeras de segurança começam a ser instaladas na rua 14 de Julho, no centro de Campo Grande nos próximos dias. Somadas às outras quatro câmeras instaladas na via, em 2015, os equipamentos garantirão o monitoramento em tempo real pelo Centro de Operação da Guarda Civil Metropolitana, conforme estimativa da corporação.

Além desses equipamentos, que serão implantados na extensão que vai da Avenida Fernando Corrêa da Costa até a Avenida Mato Grosso, o centro da cidade já conta com 22 câmeras espalhadas em outras vias, inclusive na Praça Ary Coelho. Todas funcionarão por 24 horas ininterruptas

CONSULTORIA

Além de melhorar a segurança do local prevista no programa Reviva Campo Grande, os comerciantes da via que foi repaginada receberão uma consultoria a partir deste final de semana.

A a proposta é recolher opiniões de cada segmento da população, em grupos específicos como o das mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, turismo, lazer, lideranças, comerciantes, entre outros, sobre o que pode ser feito para criar uma identidade para a rua 14 de Julho.

Entre as sugestões já apresentadas está a ampliação do número de empreendimentos gastronômicos (bares, restaurantes, lanchonetes etc), transformando a rua no período noturno em um corredor de restaurantes. A ocupação da Praça Ary Coelho com food trucks no período noturno é outra possibilidade levantada, além de um calendário fixo de eventos para o final da tarde para revitalizar o centro.