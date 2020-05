POLÍTICA Vinicius Siqueira é o nome do PSL para disputar a Prefeitura Deputado estadual Capitão Contar está fora da briga pelo Paço Municipal

21 MAI 2020 - 20h:07 Por Gabi Couto / CBN

O PSL anunciou nesta quinta-feira (21) o vereador Vinicius Siqueira como pré-candidato a prefeito de Campo Grande. Veja os detalhes:

Confira o conteúdo da postagem do deputado federal Tio Trutis:

"Dos movimentos de rua do fora Dilma, ações para impedir Lula de virar ministro e não ser preso, sendo o vereador que mais investigou e ajuizou ações contra a corrupção e desperdício de dinheiro público no MS.

Hoje, ao meu ver, o único capaz de derrotar a velha política familiar e resgatar Campo Grande. Juntos, vamos seguir trabalhando."