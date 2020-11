"Violência aumentou e mulheres têm dificuldade em buscar ajuda", diz psicóloga Márcia Paulino explicou que a procura por denúncia caiu cerca de 30% nesses meses de pandemia

25 NOV 2020 - 12h:55 Por Ingrid Rocha/ Thais Cintra CBN

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta quarta-feira (25), a psicóloga social e coordenadora de projetos e ações temáticas da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres de Campo Grande (Semu), Márcia Paulino analisou o cenário da violência contra a mulher em Campo Grande.

Segundo a coordenadora, a violência aumentou nesses meses de pandemia e as mulheres tem encontrado dificuldade para buscar ajuda. A procura por assistência caiu em cerca de 30% em 2020. A psicóloga ainda destacou o trabalho realizado pela Semu e as mudanças que precisam acontecer para acabar com a violência contra a mulher. Confira: