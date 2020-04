SAÚDE Vírus Sincicial Respiratório pode causar bronquiolite em bebês, explica pediatra Luciana Monte destacou em quais sintomas os pais devem ficar atentos

9 ABR 2020 - 11h:15 Por Ingrid Rocha/CBN

Entre os meses de março e julho o VSR (Vírus Sincicial Respiratório) está presente na região centro-oeste do país. O vírus é considerado sazonal e é predominante no inverno. Então dependendo de quando a estação chega em cada país, ele está presente. No caso de bebês prematuros ou nascidos com cardiopatias congênitas, o vírus pode causa bronquiolite ou até mesmo pneumonia.

Uma pesquisa realizada em outubro de 2019 pelo Datafolha mostra que cerca de um terço dos brasileiros tiveram conhecimento de pelo menos um caso de nascimento de prematuros nos últimos cinco anos. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, por ano nascem cerca de 30 milhões de bebês prematuros ou com baixo peso ou que adoecem nos primeiros dias de vida.

Em entrevista à CBN Campo Grande, a pediatra Luciana Monte, explicou como é a contaminação pelo vírus e os sintomas que os pais precisam estar atentos. Confira: