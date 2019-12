PARQUE DAS NAÇÕES INDÍGENAS Após reforma dos decks, lago do Parque pode ser visto de perto São 160 metros de passarela que se projetam sobre o lago principal

20 DEZ 2019 - 07h:58 Por Isabelly Melo

Foi concluído e entregue na tarde de quinta-feira (19), o conjunto de decks que corre sobre o lago do Parque das Nações Indígenas. No total, são 160 metros de passarelas, em que os visitantes do Parque poderão apreciar a paisagem de um ponto privilegiado.

O presidente do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), André Borges, foi até o local vistoriar e receber a obra, e disse que durante o desassoreamento do lago notou-se a necessidade de concertar algumas pilastras que estavam comprometidas. “Além disso, toda a estrutura havia cedido, causando um desnível de 15 centímetros com a calçada. Os engenheiros avaliaram e concluíram que era melhor fazer tudo novo, e foi o que fizemos”, afirmou o presidente.

Os decks estão sustentados em postes de eucalipto tratado, com estrutura de vigas e o tablado de ripas. O orçamento total ficou em R$ 109.368,00. Além desse conjunto de decks, será construída uma passarela de acesso ao monumento do Cavaleiro Guaicuru, em outra etapa dos serviços que recomeçam na segunda quinzena de janeiro.

No monumento do Cavaleiro Guaicuru a passarela será interrompida antes da ilha, impedindo que as pessoas cheguem até a escultura, que tem sido vítima de frequentes vandalismos. E no final da passarela será construída uma plataforma com oito metros de extensão para contemplação do monumento, permitindo que as pessoas tenham os melhores ângulos para fotografias.