EFEITO CORONA Visitas em presídios estão suspensas até 7 de abril Segundo o secretário estadual de saúde, Carlos Videira, os próprios presos pediram a suspensão para proteger famílias

21 MAR 2020 - 11h:26 Por Loraine França/CBN

Com uma população carcerária que ultrapassa os 19 mil presos em Mato Grosso do Sul, servidores e os próprios custodiados se preocuparam com o avanço da COVID - 19 e pediram que as visitas fossem suspensas. Ouça a reportagem: