VIVA CASA CBN Vítima de acidente doméstico propõe que fiscalização em residência vire lei Fiscalização do corpo de Bombeiros é obrigatória apenas em condomínios verticais

25 JUL 2020 - 10h:32 Por Luciane Mamoré/Giovanna Dauzacker

O Viva Casa CBN, deste sábado, 25 de julho, falou sobre acidentes domésticos que têm sido mais frequentes, desde o início da pandemia. A jornalista Luciane Mamoré entrevistou a nutricionista Melissa Andrade Ayache. No final de março, ela estava cozinhando junto com a família quando o forno explodiu. Ela teve mais de 40% do corpo queimados, ficou 29 dias internada, sendo 25 em Unidade de Terapia Intensiva. O marido dela sofreu queimaduras leves.

No programa Melissa contou como o acidente dentro de casa, impulsionou que ela iniciasse uma campanha para que as empresas especializadas em instalações de gás e casas uniresidenciais sejam fiscalizadas pelo Corpo de Bombeiros. Hoje apenas condomínios de apartamentos e edifícios de mais de 900 metros quadrados são fiscalizados. No início do mês ela entregou uma proposta de texto na Assembleia Legislativa para que seja avaliada pelos deputados estaduais para a edição de uma Lei Estadual.

Confira na íntegra: