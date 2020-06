VIAGEM DE SABORES Você conhece a Bocaiuva? O fruto de uma palmeira nativa existe desde o Pará até São Paulo, nas áreas de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica

30 JUN 2020 - 10h:34 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Você conhece a Bocaiuva? Chamamos bocaiuva o fruto de uma palmeira nativa desde o Pará até São Paulo, nas áreas de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica.

É original também do Pantanal, onde é muito frequente no estado silvestre; por ser apreciada por animais, recebe o apelido de chiclete de boi. Acredita-se que sua dispersão no Brasil acompanhou a ocupação do território pelas comunidades indígenas terena, que até hoje consomem o fruto, e de sua amêndoa preparam um óleo.

O caule da palmeira, fácil de reconhecer porque coberto de espinhos, serve de parede nos ranchos de barro, que são os mais comuns nas antigas fazendas pantaneiras. Do fruto amarelo, de casca quebradiça e polpa fibrosa e adocicada, fazem-se licores, sucos, sorvetes e a farinha, ideal para o preparo do mingau.

A chef Magda Moraes conduz há alguns anos o projeto Bocaiúva Palmeira da Paz, que ensina mulheres a extrair a fruta – que deve ser colhida rapidamente depois de madura – para preparar a deliciosa farinha de Bocaiuva que serve para espessar doces e preparar de deliciosos mingaus até um sorvete ou picolé de sabor marcante.