VIAGEM DE SABORES Você conhece os alimentos funcionais? Urge cuidarmos cada vez mais da nossa saúde, e através dos sabores isso é sem dúvida uma vertente

6 OUT 2020 - 10h:22 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

A gente fala aqui na coluna sobre muitas comidas e receitas maravilhosas, destinos incríveis. Mas num ano complicado como este de 2020, que além da pandemia, onde planos de viagens foram adiados e agora entramos em outubro com essa onda de calor que atinge recorde de temperatura. Bem, uma das coisas boas que podemos pensar para melhorar nossa qualidade de vida é um olhar para o que estamos comendo.

Isso mesmo. Urge cuidarmos cada vez mais da nossa saúde. E através dos sabores isso é sem dúvida uma vertente. Especialistas da saúde e nutrição explicam que são muitos os fatores que causam desequilíbrio da microbiota intestinal, desde alergias e stress até deficiências nutricionais.

O eixo cérebro intestino nunca foi tão estudado. É provado que o stress piora a saúde intestinal, e uma alimentação baseada em ultra processados e alimentos muito calóricos faz mal pra nossa cuca, ou seja, um depende do outro.

Promover saúde, tratar e evitar sintomas e doenças, fortalecer o sistema imunológico, aumentar a disposição, melhorar o humor, fortalecer os ossos, equilibrar hormônios e longevidade são alguns dos princípios da alimentação funcional.

Os alimentos funcionais são aqueles que além de fornecerem energia ao corpo e uma nutrição adequada, produzem outros efeitos que proporcionam benefícios à saúde, auxiliando na redução e a prevenção de doenças.

Batata doce, inhame, arroz integral por exemplo, são bons carboidratos e que irão ajudar você numa dieta saudável e também combinada com proteínas de preferência magras, como ovos, frango ou um bife sem gordura que são benéficos a saúde. Temperos como a cúrcuma, o gengibre e ervas e chás são alimentos fitoterápicos e que ajudam muito a alimentação.

E lembre-se, beber muita água é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo e passarmos melhor nestes primeiros dias secos da primavera.

Apure os sentidos, bom apetite e aproveite também para turbinar sua criatividade com as receitas do nosso Instagram: @foodsafaris e @chefpaulomachado. Até mais!