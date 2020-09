VIAGEM DE SABORES Você já provou frango bêbado? Chef Paulo Machado ensina a receita na coluna desta terça-feira (15)

15 SET 2020 - 12h:21 Por Paulo Machado/Ingrid Rocha

É uma receita que soa divertida, e que na realidade é fácil e gera um molho bacana, espesso e muito saboroso. O frango bêbado é daquelas receitas que nascem da ideia de cozinhar com alguma bebida alcoólica, no caso desta receita, a cerveja preta dá um residual de molho que vai resultar no sabor dos aromáticos que você utilizar e também nas notas de sabor encontradas na cerveja com exceção do álcool que se evapora ao ser submetido a alta temperatura. O frango bêbado pode ser preparado tanto numa panela, como guisado, e quanto no forno.

Atenção a receita. Esta aprendi no tudo gostoso, nas épocas que gravei mais de 200 receitas pra eles e que até hoje podem ser experimentadas no famoso site.



1 kg de coxas de frango

1 pacote de sopa de cebola

1 garrafa grande de cerveja preta

1/2 colher de café de pimenta-do-reino



Modo de preparar:



Em uma panela coloque o frango e coloque por cima espalhando bem a sopa de cebola e a pimenta-do-reino.

Coloque por cima de tudo a cerveja preta.

Deixe em repouso por 2 horas sem mexer. Depois leve ao fogo baixo para cozinhar o frango e engrossar o molho.

Delicia! Apure os sentidos e um bom apetite.

Confira a coluna:

E se quiser ver uma apresentação do frango na cerveja do Bar Cugat em Barcelona corre lá no site da CBN Campo Grande e no Instagram: @foodsafaris e @chefpaulomachado. Até mais.