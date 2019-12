ENTREVISTA Você pode ser um autossabotador e não sabe Autossabotagem é definida pelo medo que a pessoa tem de correr riscos e assumir novas resonsabilidades

26 DEZ 2019 - 15h:03 Por Redação/CBN

Não existem caminhos sem obstáculos e os desafios certamente estarão presentes em todas as esferas da vida. O primeiro passo para anular o processo de autossabotagem é ter convicção a respeito das coisas que você deseja conquistar e realizar. As pessoas geralmente não têm segurança em suas próprias ideias por conta de questões emocionais que estão relacionadas a crenças limitantes que foram desenvolvidas ao longo da vida. E para mudar esse processo, você precisa se autoconhecer, cuidar mais da sua autoestima. Isso te dará confiança e espantará o medo que te trava no mesmo lugar. Acompanhe a entrevista com Bia Rodrigues e compreenda melhor o tema: