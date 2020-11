AMBIENTE Você viu? Halo lunar embelezou céu da Capital na madrugada desta sexta-feira O fenômeno acontece na troposfera, que fica a mais de 12 km da superfície terrestre

27 NOV 2020 - 18h:08 Por Marcus Moura/CBN

O fenômeno lunar halo foi registrado na madrugada desta sexta-feira (27), em Campo Grande. Muito comum também durante o dia, o anel de luz, que é visível a olho nu, pode se formar em volta do sol e da lua, mas depende de uma combinação específica de fatores.

Segundo a coordenadora técnica do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Franciane Rodrigues, o fenômeno acontece na troposfera, acima de 12 quilômetros da superfície terrestre.

“O halo é um fenômeno ótico de reflexão da luz em cristais de gelo presentes em nuvens do tipo cirrus, em altitudes acima de 12 km. O formato circular é devido a estrutura hexagonal desses cristais de gelo”, explica.

O halo acontece em tempos mais firmes, mas possivelmente antes da chegada de uma frente fria, mesmo que de intensidade baixa. No site do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de calor para o final de semana com máximas de até 35°C.

Tempestade

As faixas extremo sul e oeste de Mato Grosso do Sul estão sob alerta de tempestade com chuva de até 50mm por dia. Há risco de queda de granizo, corte de energia, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Além disso, os ventos podem atingir até 60 km/h.