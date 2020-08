EFEITO CORONA Volta às aulas da rede particular é adiada pela terceira vez Para promotoria e Prefeitura ainda não é o momento ideal para retomada das atividades

13 AGO 2020 - 19h:19 Por Marcus Moura/CBN

A volta às aulas da rede particular de ensino foi adiada pela terceira vez nesta quinta-feira (13) após reunião entre o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a Associação das Instituições de Ensino Particular, o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino e a Prefeitura. Uma nova reunião foi agendada para o dia 3 de setembro para debater sobre um possível retorno em 10 de setembro. Confira: