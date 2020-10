ESCOLAS ESTADUAIS Volta às aulas presenciais neste momento seria confusa e complicada, analisa professor Eric Moises Martins é docente em uma escola estadual e disse apoiar a decisão anunciada pelo Governo do Estado

7 OUT 2020 - 10h:07 Por Ingrid Rocha/CBN

Esta semana o Governo do Estado anunciou a suspensão das aulas presenciais na rede estadual de ensino. A decisão é correta, segundo o professor Eric Moises Martins, pois o docente acredita que um retorno neste momento seria confuso e complicado, tanto em relação à estrutura para receber esses alunos como para questões pedagógicas. Eric ainda destacou que existem pessoas do grupo de risco que trabalham nas escolas e que tem alunos que utilizam o transporte coletivo. Para que um retorno seja feito da forma correta, o professor opina que será necessário todo um planejamento, que leve em consideração os alunos que estão conseguindo acompanhar as aulas remotas e outros que estão com dificuldades.

A estudante Villene dos Santos está no último ano do ensino médio e antes da pandemia estava com uma grande expectativa para este final de ciclo na escola. Para ela a medida de suspender é importante, mas mesmo com os esforços dos professores, o aprendizado tem sido difícil.

No decreto publicado na terça-feira (07), o governo ainda destaca medidas para ajudar os estudantes que estão com dificuldades neste momento. Os pais ou responsáveis poderão agendar um atendimento individualizado para os alunos e também a utilização de computadores na unidade escolar. Ouça os detalhes na reportagem: