SEGURIDADE SOCIAL Volta do atendimento presencial no INSS é adiada para agosto O alto risco de disseminação da COVID-19 foi, mais uma vez, o motivo

10 JUL 2020 - 15h:13 Por Marcus Moura/CBN

Mais uma vez a volta do atendimento presencial no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) foi adiada pelo ministério da economia por conta da pandemia do novo coronavírus. Confira: