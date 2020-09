APÓS REUNIÃO Volta do Estadual é confirmada para 28 de novembro Federação e clubes se reuniram na última quarta-feira para decidir o calendário

3 SET 2020 - 08h:48 Por Isabelly Melo

Dirigentes da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS) e dos clubes classificados para as quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2020, se reuniram na manhã de quarta-feira (02), para debaterem sobre a volta da competição.

Estiveram presentes o Presidente da FFMS Francisco Cezário de Oliveira, o vice Marco Antonio Tavares, o Diretor-Presidente da Fudesporte Marcelo Ferreira Miranda e dirigentes de seis, dos oito clubes classificados. Apenas Maracaju e Corumbaense participaram via online da reunião.

Marcelo Miranda confirmou a autorização do Governo do Estado, que manteve o investimento de 820 mil reais para a temporada 2021. A volta da competição será dia 28 de novembro (sábado) e foi mantido o formato com jogos de ida e volta.

As quartas de final serão nos dias 28 de novembro e 02 de dezembro com as semifinais nos dias 06 e 09 de dezembro. As finais serão em dois domingos, nos dias 13 e 20 de dezembro sempre seguindo o protocolo das autoridades municipais de saúde.

Outro ponto que está praticamente definido, segundo a FFMS é a mudança de três para cinco alterações. O ponto ainda em debate, é sobre o número de inscrições de jogadores. O regulamento da competição impede entrada de atletas nesta fase. Porém, devido a saída de atletas para outros clubes, este ponto está em debate e será definido na reunião do dia 14 de outubro, 45 dias antes da retomada da competição.

As quartas de final do Estadual 2020 colocarão frente a frente Aquidauanense x Corumbaense, Águia Negra x Maracaju, Serc x Costa Rica e Operário x Comercial.

*Informações FFMS