CBN CULTURAL Voltando às raízes, Jimmy Andrews lança EP “A Próxima Estação” Novo trabalho traz quatro faixas produzidas entre 2012 e 2016

25 SET 2020 - 11h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

O cantor e compositor Jimmy Andrews lançou nesta sexta-feira (25) o EP “A Próxima Estação”. O novo trabalho tem quatro faixas (Lembranças, Escritos Tardios de um Coração Maduro, Através dos Tempos e A Próxima Estação) e segundo o artista é um retorno as raízes. As músicas foram produzidas entre os anos de 2012 e 2016. Para o futuro, Andrews planeja uma live divulgando o trabalho. Ouça os detalhes no CBN Cultural: