EFEITO CORONA Volume de corridas em aplicativos de transporte despenca Ganhando até 70% menos, motoristas não sabem como vão pagar suas dívidas

26 MAR 2020 - 09h:46 Por Marcus Moura/CBN

Com a diminuição de pessoas nas ruas, os motoristas de aplicativo têm sentido a queda no volume de corridas, que chega a ser de até 70% em alguns casos. Sem capital entrando, alguns deles já não sabem como vão pagar as contas. Ouça na reportagem: