EFEITO CORONA Volume de Serviços volta a cair em MS Depois do resultado positivo de junho, variação volta a ser negativa, com -1,2%

11 SET 2020 - 17h:15 Por Giovanna Dauzacker/CBN

O volume de serviços, em Mato Grosso do Sul, registrou variação de -1,2% em julho, uma queda de 0,9% na comparação com o mês anterior, quando obteve 1,5%. Com isso, o resultado volta a ser negativo, assim como os computados em março, abril e maio.

Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no acumulado do ano, a variação é de -4%, a quinta menor entre as demais Unidades Federativas do país, devido, principalmente ao bom desempenho do agronegócio sul-mato-grossense.

Rondônia obteve a variação mais baixa, de 3,9%, e Alagoas registrou a maior para julho, de -19%.