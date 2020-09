MEIO AMBIENTE Voluntários montam campanha para arrecadar alimentos para animais de áreas consumidas pelo fogo Carreta do grupo SOS Animais do Pantanal MS sairá de Cuiabá tendo como destino Corumbá

30 SET 2020 - 18h:04 Por Marcus Moura/CBN

Um grupo de voluntários do grupo SOS Animais do Pantanal MS estão realizando nesta quinta-feira uma campanha de arrecadação de alimentos para os animais das áreas atingidas pelos incêndios ambientais no pantanal da região de Corumbá. Com a destruição da flora, os animais sofrem para encontrar alimentos e água para beber. Confira: