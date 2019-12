CONSENSO Votação de projeto que prevê alteração em taxa de cartórios é adiada Parlamentares defendem necessidade de mais tempo para analisar aumentos

17 DEZ 2019 - 11h:31 Por Loraine França/Ingrid Rocha

Após sessão suspensa por quase uma hora para discutir votação do projeto que prevê alterações nas taxas cartorárias em Mato Grosso do Sul, parlamentares entraram em consenso e decidiram não votar a proposta nesta terça-feira (17). Segundo o líder do governo na Casa, José Carlos Barbosa (DEM), por se tratar de projeto que envolve aumento de taxas, os deputados precisam de mais tempo para analisar o texto.

