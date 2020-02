BRASÍLIA Votação do Fundeb é adiada mais uma vez na Câmara Proposta prevê aumento na complementação de recursos feita pela União

19 FEV 2020 - 08h:06 Por Márcia Paravizzi/Isabelly Melo

Um pedido de vista coletivo adiou para março a votação do Fundeb. O relatório prevê um aumento gradual na complementação de recursos feito pela União para estados e municípios. De acordo com o texto, o aumento será de 15% no primeiro ano de vigência do novo fundo com elevações graduais até chegar a 20% no sexto ano.