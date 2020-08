SEBRAE - MS Webinar aborda negócios na internet Evento será nesta segunda-feira (31) e vai destacar a importância dos canais de relacionamento com o ciente

31 AGO 2020 - 12h:14 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

A pandemia de Covid-19 acelerou a digitalização da sociedade. Para auxiliar pequenos negócios a se adaptarem ao novo cenário, o Sebrae/MS realiza nesta segunda-feira (31), às 19h, o webinar “Competências do pequeno varejo nos canais digitais”.

Durante o webinar serão apresentadas casos de sucesso e estratégias aplicadas em canais digitais, entre elas, como atrair e vender mais para os clientes e alinhamento do panorama atual no meio digital para a gestão consciente da identidade de marcas no omnichannel – uma tendência do varejo que se baseia na convergência de todos os canais utilizados por uma empresa, seja online e o offline.

A capacitação é direcionada a empresários dispostos a implementar novas estratégias comerciais. “Os participantes vão aprender sobre como atrair e vender mais para os clientes através de diferentes canais de comunicação, bem como fazer uma gestão da identidade visual nesses canais. É um momento novo para o consumo e as empresas devem estar preparadas para se adaptar a este mercado”, disse a analista do Sebrae, Priscila Veloso, em entrevista à rádio CBN Campo Grande.