BRASÍLIA Weintraub anuncia saída do MEC e assina portaria que elimina cotas Deputados prometem revogar a medida e comemoram a saída do ministro

19 JUN 2020 - 06h:16 Por Márcia Paravizzi/ Ingrid Rocha

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e demais deputados criticaram nesta quinta-feira (18) a portaria do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que acabou com a reserva de vagas para negros, indígenas e pessoas com deficiência em programas de pós-graduação de instituições federais. Ouça os detalhes: