TECNOLOGIA WhatsApp libera opção para pagamento por meio da ferramenta Nova funcionalidade disponibilizada requer cuidado para garantia da segurança

16 JUN 2020 - 15h:25 Por Beatriz Magalhães/CBN

O WhatsApp lançou no Brasil a possibilidade de realizar transferência de dinheiro sem precisar sair do aplicativo usando a ferramenta Facebook Pay, própria para realizar as transações.