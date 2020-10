DIA DO IDOSO Whisky de Segunda fica "velhinho" em novo clipe para tratar do abandono da pessoa idosa Música “Loleny and Old man” fala da dor de um pai abandonado pela filha

1 OUT 2020 - 15h:35 Por Gabi Couto/CBN

Com 17 anos de carreira, os músicos do Whisky de Segunda “ficaram velhinhos” para chamar atenção do novo trabalho da banda. A canção “Loleny and Old man”, que na tradução significa “Homem velho e solitário”, foi escrita pelo guitarrista Jefferson Pasa e será lançada neste dia 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso.



Segundo os artistas a ideia de falar sobre o abandono da pessoa idosa é antiga, mas sempre apresentava dificuldades para tratar do tema com sensibilidade. “Esse ano as pessoas idosas estavam em pauta de novo devido a pandemia do novo coronavírus. Mas a doença se tornou uma barreira para nossa produção do videoclipe. Então tivemos a ideia de nos transformar em velhinhos, para não arriscar a vida de nenhum deles e ao mesmo tempo fazer a coisa acontecer”, explica Jefferson.



O Whisky de Segunda é conhecido pelo trabalho social que realiza, além da música. A banda sempre levanta bandeira de assuntos que precisam ser discutidos pela sociedade nas suas letras e também realiza ações sociais para promover entidades beneficentes.



“Encarar essa nova "empreitada" de se maquiar e representar os idosos, pensando em protegê-los, mas ao mesmo tempo expondo esse problema que é o abandono, foi um novo desafio. Conseguimos demonstrar um pouco do que eles passam”, acrescentou o baterista Rick Drummer.



O Dia do Idoso é celebrado nesta quinta-feira (1º) quando é comemorado apenas 17 anos da criação do Estatuto do Idoso no Brasil. O tema é novo, mas o assunto é velho. Conforme a legislação, abandonar um idoso é crime no país. “Esse é um assunto pouco comentado, mas é real e acontece muito. Acredito que terá uma aceitação positiva por parte do público, fazendo com que as pessoas reflitam e enxerguem um pouco essa triste realidade que nos cerca”, completou o baixista Cauê Fava.



Quem interpreta a música é Robson Rodrigues. Conhecido pela voz marcante que leva o blues sul-mato-grossense para todo o país, o artista irá expor a dor e a solidão do abandono de uma filha a um velho pai.



A expectativa é relançar o trabalho em casas de idosos assim que a pandemia acabar. “Nós já fizemos alguns eventos em prol do asilo. Mas sempre quisemos fazer um show especial para eles. E acredito que esse vídeo abrirá caminho para estarmos presentes lá. Quando acabar esse isolamento", disse Robson Pereira.



Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 29,3 milhões de idosos, o que representa 14,3% da população brasileira. Para o autor da música, os fãs podem esperar mais um videoclipe cheio de enredo. "O clipe tem um pouco de humor no começo, no meio fica dramático e no fim tenta mostrar a triste realidade de uma forma cinematográfica". O resultado da gravação feita por Jefferson Pasa e Ana Gee e produzida por Alexandre Artioli está no canal do Youtube do Whisky de Segunda e nas redes sociais da banda nesta quinta-feira.