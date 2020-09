MEIO AMBIENTE WWF-BRASIL tem atuado na capacitação de brigadistas para luta contra o fogo Criada em 1996,a ong tem mais de 67 projetos espalhados pelos biomas brasileiros

24 SET 2020 - 12h:32 Por Marcus Moura/Isabelly Melo

Com vasta atuação amazônia, cerrado, pantanal, mata atlântica e caatinga, além dos ecossistemas marinhos, na costa brasileira, a WWF-BRASIL tem capacitado pessoal para combate ao fogo na região pantaneira em Mato Grosso do Sul.

Pela coordenação de projetos, a ong atua no fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis no Cerrado e Pantanal, além de articular com atores públicos e privados ações para o incremento da gestão de unidades de conservação. Quem explica o trabalho desenvolvido no Estado é o coordenador do programa cerrado pantanal do WWF-BRASIL, Julio Sampaio. Confira: