SAÚDE Yoga gratuito acontece aos domingos no Parque das Nações Aula começa às 08h e é aberta a toda a família

22 JAN 2020 - 11h:20 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

2020 nem bem começou e a Unimed Campo Grande já vem realizando diversas ações com a intenção de estimular diversas mudanças de hábitos entre as pessoas. Incentivo à leitura, prática de atividade física regularmente, manter uma alimentação mais balanceada, fazer detox digital, trocar o carro pela bike, entre tantas outras coisas, são apenas algumas das campanhas lançadas até agora, visando proporcionar às pessoas mais saúde, bem-estar e qualidade de vida.

E é com essa intenção que a cooperativa entra como parceira do Movimento Sadhaka, de aulas de yoga, realizado aos domingos, às 8h, no Parque das Nações Indígenas.

Gratuito e aberto a toda a comunidade, o próximo aulão, acontece no próximo domingo, dia 26 de janeiro, e fará parte do encerramento do JaneiraMENTE, uma ação realizada durante toda a semana para os colaboradores da cooperativa com foco na saúde mental, já que janeiro é conhecido como Janeiro Branco, mês referência para incentivar o autocuidado.

“A Unimed Campo Grande desde o final de 2019 e agora com mais força em 2020, tem abraçado o movimento Mude1Hábito. Isso vem somar com o que nós acreditamos, de falar e promover saúde, mas não só como forma de tratamento, mas por meio de mudanças de hábitos de vida. Com isso temos apoiado muito eventos e ações com esse mesmo propósito, e o apoio da cooperativa a esse projeto da yoga surgiu porque percebemos o quanto ele faz bem às pessoas e para a comunidade em geral, levando muita paz e muita saúde para o corpo e, principalmente para a mente”, pontuou a coordenadora de Comunicação e Marketing da cooperativa, Fabiana Perin.

Ministrada por Naigel Haran, as aulas de yoga são uma grande oportunidade de levar familiares e amigos para desfrutar das belezas do lugar, considerado um dos cartões postais de Mato Grosso do Sul, praticar uma atividade diferente ao ar livre e se socializar com outras pessoas.

“Nosso pedido é que as pessoas simplesmente estejam abertas, que deixem de lado um pouquinho da cobrança, do julgamento ou do que elas esperam ter nesse dia, mas que acordem cedo no domingo para fazer algo diferente, com foco em si mesmo, no seu corpo, na sua mente e na sua respiração”, comenta Naigel.

A parceria da Unimed Campo Grande com o projeto yoga no parque faz parte do movimento nacional Mude1Hábito das Unimeds, que visa incentivar a mudança de pequenos hábitos de vida. O movimento tem conquistado pessoas de todas as idades no Brasil inteiro.

Serviço: As aulas de yoga acontecem todos os domingos, a partir das 8h, no Parque das Nações Indígenas (entrada Guató - Rua Ivan Fernandes Pereira), em Campo Grande.