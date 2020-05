CBN MOTORS Youtubers viram alvo de investigações Inspetor da PRF comenta os casos que podem gerar prisões de jovens infratores

23 MAI 2020 - 10h:28 Por Paulo Cruz/Isabelly Melo

Conversamos com Tércio Baggio, inspetor da PRF, sobre os crimes que youtubers vem cometendo ao postar vídeos com velocidade muito acima do permitido e cometendo diversos crimes de trânsito.

Qual a responsabilidade de quem faz esse tipo de vídeo? Porque eles ainda não estão presos? Assista a entrevista e entenda como funciona esse processo.