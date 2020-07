POLÍTICA Maia nega que divisão de partidos está relacionada à eleição na Câmara Para o presidente da Câmara, a postura dos partidos não terá influência nas votações

30 JUL 2020 - 09h:05 Por Marcia Paravizzi/CBN

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), negou nesta quarta-feira (29) que a saída do seu partido do bloco do Centrão tenha relação com a eleição para a presidência da Câmara em fevereiro de 2021. Maia também afirmou que a saída do DEM e MDB do Centrão não influenciará nas votações. Confira: