CARNAVAL Álcool com energético: mistura pode ser perigosa Saiba quem não pode, em hipótese alguma, consumir a mistura

21 FEV 2020 - 08h:17 Por Gisele Mendes

Com a chegada do Carnaval o consumo de bebida alcoólica aumenta, bem como o de energéticos. Geralmente, foliões misturam os dois para terem mais disposição para conseguirem aproveitar os três dias de festas, porém, o que muitos não imaginam é que essa é uma mistura perigosa e que pode causar danos sérios ao coração.

De acordo com a cardiologista, Vivian Fidélis, quando a bebida alcoólica e o energético são misturados as pessoas perdem o limiar do quanto esta ingerindo. “Se sem o energético, uma pessoa consome uma média de duas doses, com ele esse número aumenta muito, porque fica mais docinho. E é aí que mora o perigo”, explicou.

A quantidade de cafeína encontrada em uma lata de energético é a mesma de quatro doses de café. Contudo, na maioria das vezes, difícil é ficar apenas em uma lata da bebida que promete deixar as pessoas “ligadas”.

Conforme a doutora Vivian, energéticos podem acelerar o sistema nervoso central e desencadear alterações no organismo, como arritmia cardíaca, dilatação de pupila, tremores e insônia. “Eles proporcionam uma euforia momentânea e depois, muita cansaço e indisposição”, alerta.

Além desses sintomas, a substância pode também, causar danos irreparáveis à saúde, como AVC e até mesmo morte. A situação fica ainda mais séria se a pessoa já tem algum problema cardíaco ou se é hipertenso. “Nestes casos, o uso não é permitido em hipótese alguma”, destacou.

Na opinião da médica, a venda indiscriminada da bebida preocupa, pois até mesmo adolescentes têm acesso. “Jovens, principalmente, fazem o uso dessa substância sem controle algum, sem saberem que podem estar correndo sérios riscos”, disse.

SINTOMAS DE INTOXIAÇÃO

Palpitação, grande desconforto no peito, sensação de desmaio e dores de cabeça. Esses são os principais sintomas de que você pode estar sofrendo intoxicação pelo consumo de energético. Neste caso, a cardiologista, Vivian Fidélis, orienta a buscar uma Unidade de Pronto Socorro imediatamente.

Para a cardiologista, é de suma importância pensar na saúde neste período de festas e, bem mais que isso, entender que é possível se divertir sem ingerir certas bebidas. “Existem várias maneiras de ser feliz. Não precisamos disso para se divertir. É melhor se cuidar do que ter que passar o Carnaval no Pronto Socorro”, completou.