ELEIÇÕES 2020 Biometria: 9 mil eleitores de TL ainda não fizeram cadastro Quem não regularizar o título ficará sem votar neste ano

20 FEV 2020 - 13h:00 Por Gisele Mendes

No ano passado, 2,4 milhões de títulos foram cancelados porque os eleitores deixaram de votar e justificar ausência por três eleições seguida. Em três lagoas, dos 70 mil eleitores, 9 mil ainda não regularizaram o título, conforme o último levantamento divulgado pela justiça eleitoral na semana passada.

Para regularizar o título, o cidadão deve comparecer ao cartório eleitoral e apresentar um documento oficial com foto. Além disso, será cobrada uma taxa de R$ 3,51 por turno que o eleitor deixou de comparecer.

Além de ficar impedido de votar, quem não regularizar o título ficará impedido de tirar passaporte, tomar posse em cargos públicos e de fazer matrículas em universidades públicas.

A situação de cada eleitor pode ser verificada no site do tribunal superior eleitoral. Neste ano, o primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro e, se necessário, o segundo turno será no dia 25 do mesmo mês.