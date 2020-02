CARNAVAL PM alerta sobre medidas de segurança para curtir a folia Entre os principais cuidados esta ingerir bebida alcoólica com moderação

20 FEV 2020 - 08h:30 Por Gisele Mendes

Que o Carnaval é a festa mais popular do Brasil todo mundo já sabe. E bem antes da data, os foliões começam a preparar a fantasia, traçar o roteiro de onde festejar e a carregar as “baterias” para curtir ao máximo. Mas, em relação a segurança, será que as pessoas se atentam? A nossa reportagem conversou com o major Ênio de Souza de Souza, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar que deu algumas dicas.

Conforme o comandante é importante tomar algumas medidas básicas para curtir a festa sem dor de cabeça. Entre elas, ter cuidado desde a hora em que chegar ao local da festa, com o veículo. “É importante o estacionar em um local seguro e certificar-se de que ficou fechado. Orientamos também a não deixarem bolsas ou outros objetos que possam chamar a atenção”, explicou.

Em relação ao uso de bebidas alcoólicas, Souza destaca que é preciso ter moderação e, em hipótese alguma, dirigir alcoolizado. “Saia em grupos e deixe sempre um responsável pelo carro que não vai beber ou vá de taxi ou de aplicativo”, pontuou.

A multa para quem dirige sob o efeito de álcool, pode ultrapassar os 2,8 mil reais. Contudo, o valor não deve ser a principal preocupação, mas sim a vida. “É preciso ter a consciência de que precisamos preservar a nossa vida e a de outras pessoas também. Dirigir embriagado aumenta muito a chance de acidentes”, completou.