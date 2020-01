SAúDE A medicina do estilo de vida Clínica Santé investe na promoção da saúde e do bem-estar

30 JAN 2020 - 08h:10 Por Tatiane Simon

Procurar um médico quando os primeiros sintomas de uma doença surgem é o que muitos fazem. Mas, já pensou em consultar-se com um profissional gozando de plena saúde? Essa é a proposta da Clínica Santé, instalada em Três Lagoas, que foca na chamada, “medicina do estilo de vida”.

A ideia é tratar o paciente como um todo e não limitar o tratamento em uma doença, de maneira isolada. O casal médico Guilherme Munhoz e Helena Nicolielo leva a sério conceito de atendimento especializado e personalizado. “O três-lagoense encontra na Clínica Santé o profissional capacitado que procura, com formação de ponta. Não temos preocupação em atender com agilidade nossos pacientes. Nosso foco é dar atenção, tirar dúvidas, ter resolutividade e, evidentemente, tratar”, pontua Munhoz, que é urologista.

“É como se fosse uma nova cultura na população em que houvesse a fidelização do check-up. Isso é, na verdade, um conceito mais moderno da chamada medicina preventiva.”

A endocrinologista Helena acrescenta e afirma que a clínica “tem o dever de promover saúde e bem-estar. Não queremos que o paciente nos procure na hora da dor. E sim, antecipadamente, para exames preventivos e orientações de um estilo de vida mais saudável. É como se fosse uma nova cultura na população em que houvesse a fidelização do check-up. Isso é, na verdade, um conceito mais moderno da chamada medicina preventiva”.

Guilherme Munhoz

Mestre em Uro-Oncologia pela AC Camargo Cancer Center, de São Paulo (SP), professor do curso de Medicina da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), de Três Lagoas, revela que, ao contrário do se pensa, que urologista não é médico apenas de homem. Segundo ele, 30% dos pacientes são mulheres que o procuram por conta de alguma disfunção urinária ou cálculo renal. Em relação aos homens a procura de adultos e jovens está relacionada a infertilidade ou orientação sexual, já as crianças recorrem ao especialista para realização de cirurgia de fimose.

“Poucas pessoas têm a noção da abrangência que um urologista possui. O urologista pode ser, sim, o médico de rotina do homem. O problema é que muitos homens sofrem com uma enfermidade, mas não procuram orientação profissional. É alta a incidência de homens com ejaculação precoce, por exemplo. No entanto, preferem manter isso em segredo ao invés de procurar ajuda de um especialista”, adverte.

De acordo com Munhoz, a sexualidade deve ser tratada como sinônimo de bem-estar do casal.

Formação

2007: Medicina pela Universidade Santo Amaro Unisa (SP)

2010: Residência de Cirurgia Geral no Servidor Público Estadual

2013: Urologista no Instituto do Câncer de Três Lagoas

2013: Urologia no Hospital Ipiranga (SP)

2016: Professor docente pela UFMS no curso de Medicina

2016: Urologista concursado pelo município de Três Lagoas

2018: Mestrado em Uro-Oncologia AC Camargo Cancer Center

Helena Nicolielo

A endocrinologista atua com foco na saúde de homens e mulheres de todas as faixas etárias. O trabalho da especialista envolve cuidado alimentar, atividade física e as doenças endócrinas. O acompanhamento tem o aporte de um moderno exame - o de bioimpedância. Além do trabalho multidisciplinar com a nutricionista Renata Petrucci, que também atende na Clínica Santé. “O cuidado é com os hormônios e o lado metabólico do paciente. De que forma o estilo de vida que aquela pessoa leva pode desencadear o diabetes, por exemplo. Tem como prevenir? Qual estratégia seguir com cada paciente? Tudo isso é tratado de forma individualizada com meus pacientes”, explica.

A especialista atende com foco nas áreas de diabetes, emagrecimento, distúrbios da menstruação e menopausa; colesterol e triglicerídeos; excesso de pelos, tireoide, crescimento de puberdade, osteoporose, doenças da glândula suprarrenal e doenças da hipófise e andropausa.

Formação

2006: Medicina pela Faculdade de Medicina de Marília (SP)

2008: Especialização e Residência em clínica médica no Hospital Santa Marcelina, de São Paulo (SP)

2010: Residência em endocrinologia pela Universidade de São Paulo (USP)

2016: Professora docente pela UFMS no curso de Medicina em Três Lagoas

2019: Pós-graduação e projetos com projetos de diabetes da USP

Clínica Santé

