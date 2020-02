ODONTOLOGIA A Odontologia na medicina do sono Dentista de Três Lagoas, explica a importância da qualidade do sono

18 FEV 2020 - 15h:37 Por Tatiane Simon

Dorme, mas não repousa. Acorda com a sensação de estar mais cansado do que antes de se deitar. Esse é o relato de muitos pacientes com algum distúrbio do sono que chegam aos consultórios médicos. Muita gente nem sabe, mas o bruxismo, o ranger dos dentes e até mesmo a síndrome das pernas inquietas durante o sono são sintomas associados ao ronco ou à apneia. Sem dizer que o ronco é a 3ª maior causa de divórcios, segundo matéria sobre o assunto na revista “Super Interessante”.

Geralmente, pacientes procuram um dentista para tratar das consequências desse tipo de problema sem desconfiar da causa. É o que revela o cirurgião dentista especialista em odontologia do sono, Ramez Hassan Mahmoud. “A Odontologia do sono é uma capacitação que os dentistas fazem para poder diagnosticar e tratar os distúrbios. Conforme a severidade da apnéia, o próprio dentista está apto a acompanhar o paciente. Em casos de graus leves a moderado, o tratamento com o Aparelho Intra Oral (AIO) está muito bem indicado e pode ser confeccionado por um especialista nessa área. Se for um grau mais severo, é indicado o acompanhamento de um otorrinolaringologista ou médico habilitado em medicina do sono”, explica.

Segundo Ramez, a prevalência maior é entre os homens, porém, quando a mulher entra na fase de menopausa, essa incidência praticamente se iguala. Estudos apontam que, em média, 9,1% de homens e 4% de mulheres da população mundial sofrem com os distúrbios do sono. Pesquisa recente realizada pelo Instituto do Sono da UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) aponta que somente na capital paulista, 32,8% da população sofre com a apneia obstrutiva do sono.

“Em Três Lagoas, os pacientes que chegam ao consultório com outros problemas odontológicos passam por uma triagem para a detecção de distúrbios do sono. Isso é realizado a partir de anamnese dirigida durante a consulta clínica, através de testes aplicados ao paciente e dos próprios relatos. Na maioria das vezes são os parceiros do paciente que fornecem depoimentos angustiados da situação testemunhada durante as noites ao lado do companheiro”, explica Hassan.

Diagnóstico

Conforme o especialista, para fechar o diagnóstico é imprescindível realizar um exame de polissonografia, feito em clínicas específicas da medicina do sono, além de testes e questionários para averiguar se há algo de errado com o sono da pessoa. Também são feitos exames clínicos, como a medição da circunferência do abdômen, pescoço, IMC (Índice de Massa Corporal), avaliação da orofaringe, avaliação craniofacial.

Comorbidades causadas pela apneia

Negligenciar o tratamento contra a apneia pode levar desde à comorbidades mais leves, como problemas com sonolência, dificuldade de concentração e aprendizado até a níveis mais sérios, como a hipertensão, diabetes tipo 2, síndrome metabólica, fibrilação atrial, arritmias, alterações no sistema endócrino, risco aumentado para AVC e infarto, depressão.

Tratamento

O dentista pode tratar pacientes com níveis leves a moderado dos distúrbios do sono. Segundo Hassan, a forma mais apropriada é com o uso do aparelho intraoral que proporciona uma mudança postural das estruturas anatômicas envolvidas na respiração e com isso permitindo que um volume maior de ar flua mais facilmente, orientar quanto aos hábitos prejudiciais, introduzindo medidas de higiene do sono. Vale ressaltar que o distúrbio deve ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar.

FORMAÇÃO

1995

Odontologia pela Universidade Sagrado Coração (USC) em Bauru (SP)

2007

Especialização em Ortodontia pela Universidade Cruzeiro Sul

2011

Especialização em Implantodontia pela Associação Brasileira de Odontologia

2016

Capacitação em Odontologia do Sono pelo Instituto Walter Silva em Bauru (SP)

2019

Concluindo mestrado em Implantodontia pela UNESP em Araçatuba (SP)

Ramez Hassan Mahmoud | CRO MS 3041

