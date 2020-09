LANÇAMENTO Adidas e LEGO lançam tênis inspirado nos blocos de montar O Adidas Originals ZX 8000 LEGO ainda não tem previsão de chegada no Brasil

28 SET 2020 - 15h:35 Por Beatriz Rodas

A Adidas anunciou sua nova linha de tênis inspirada na conhecida marca de brinquedos LEGO. O modelo, chamado de Adidas Originals ZX 8000 LEGO, estará disponível para venda exclusivamente pelo aplicativo da empresa, a partir desta sexta-feira (25).

O design do tênis ZX 8000 LEGO é altamente influenciado pelos blocos de montar. O modelo possui cores vibrantes e detalhes inspirados nos brinquedos. Seu anúncio foi feito no Twitter da Adidas e foi chamado de "ode aos clássicos blocos Legos".



A Adidas ainda permitirá a customização do tênis com até seis tipos de cores de cadarços e as chamadas "joias de blocos para amarras" (brick lace jewels, em inglês), pequenas peças intercambiáveis, inspiradas nos brinquedos LEGO, que ornamentam a parte frontal do ZX 8000 LEGO.

O lançamento do novo modelo deve ocorrer nesta sexta-feira (25), no aplicativo da Adidas, com o preço de U$ 130 (cerca de R$ 710, em conversão direta). O Adidas Originals ZX 8000 LEGO ainda não tem previsão de chegada no Brasil.