ALGUM PALPITE? App ultrapassa 10 bi de downloads na Play Store pela 1ª vez Se você chutou WhatsApp ou Instagram, se enganou!

31 JUL 2020 - 11h:40 Por Beatriz Rodas

Se eu te perguntar: "Qual o aplicativo mais baixado em aparelhos Android?", e você logo responder "WhatsApp", parece o mais adequado e correto. Mas, acredite, está errado!

Nem todos sabem, mas o app mais popular da Google Play Store é um utilitário da própria desenvolvedora do Android e ele foi o primeiro a ultrapassar a marca de 10 bilhões de downloads nesta quinta-feira (30).

O aplicativo é o Google Play Services, um componente do sistema Android que inclui recursos e componentes para integração por outros aplicativos. O pacote é oferecido na loja de app do Google para permitir a atualização e inclusão de novidades sem depender das versões anuais do Android, já que muitas delas não são disponibilizadas para os aparelhos.

TODOS TÊM?

É claro que o número de “instalações” não se refere à quantidade de aparelhos que possuem o pacote instalado, e sim o número de vezes em que foi baixado nos dispositivos. Pouco mais de um ano atrás, o Google divulgou que o Android equipava mais de 2,5 bilhões de aparelhos em uso ao redor do mundo.

Com informações de CanalTech.