RODA VIVA 'Brasil tem ignorado a gravidade do que está passando', diz Emicida Cantor falou sobre a postura do Brasil frente à pandemia em entrevista à TV Cultura

28 JUL 2020 - 10h:25 Por Redação

Em entrevista ao Roda Viva, desta segunda-feira (27), o cantor e compositor Emicida falou, entre diversos assuntos, da postura do Brasil frente a pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Ao ser questionado sobre a atuação do país no combate ao vírus pela jornalista Paula Carvalho, da Jovem Pan, o artista lembrou que as consequências da falta de atenção no enfrentamento da doença existem e devem ser motivos de preocupação.

“Isso já está começando a elaborar respostas de várias maneiras e negativamente. Existem diversos países, especialmente na Europa, que não estão aceitando a entrada de brasileiros”, disse Emicida.

“A imagem do Brasil está completamente deteriorada, isso é muito sério. A gente não fala mais sobre controle do contágio, a gente já se refere a pandemia no passado”, comenta.

Na entrevista, o rapper relembra a postura do presidente Jair Bolsonaro em falar que a Covid-19 se tratava de uma “gripezinha” e afirma que o discurso adotado pelo governo ressoou não só entre os apoiadores do presidente, mas em setores “que estão no extremo oposto”.