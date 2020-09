#VISTAAMUDANÇA C&A "cachoalha" cenário sustentável da moda com tendência Conheça a coleção que faz parte do movimento #VistaAMudança

21 SET 2020 - 14h:48 Por Redação

Você já parou para pensar em quantos litros de água são usados para produzir apenas um par daqueles jeans com ótimo caimento e informação de moda que você tem no seu guarda-roupas?

A C&A olhou com lupa essa questão ao desenvolver sua nova coleção cápsula de jeans mais sustentável e descobriu que, em média, o jeans poderia consumir 47 litros de água apenas na etapa da lavandeia de cada par de calças.

A revelação fez com que a marca decidisse chacoalhar esse cenário com o lançamento que acontece essa semana em seu e-commerce e em lojas selecionadas, com peças que reduziram em mais de 65% o uso de água naquela etapa do processo. A coleção tem 17 modelos (feminino, masculino e infantil) e faz parte do movimento #VistaAMudança, que oferece produtos com menor impacto ambiental para quem sabe que cool é ser sustentável.

E o estilo? Você deve estar se perguntando. Está tudo lá: peças com inspiração vintage, jardineiras, calças de cintura alta, tops com elástico e jeans com vários tipo de lavagem. Para que todas essas peças cheguem ao seu carrinho virtual, a C&A e sua fornecedora de jeans, a Lorsa, fecharam uma parceria inédita com uma empresa espanhola especializada em equipamentos e processos ecoeficientes, a Jeanologia.

As peças foram desenvolvidas utilizando o software EIM (Environmental Impact Measuring), que “mede” os impactos ambientais de processos de lavanderia de produtos por meio de um algoritmo de cálculo, antes mesmo que ela comece a ser produzida. Isso poupa tempo e recursos como água, energia e químicos no desenvolvimento das peças.



Com a nova tecnologia, nesta coleção a C&A passou a usar até 9,5 litros de água por unidade, até 80% de redução. Com o lançamento desta coleção, a marca também reforça seu compromisso de ampliar o uso de algodão mais sustentável: atualmente, mais de 80% do algodão utilizado pela C&A é adquirido como ‘ecofriendly’.

Com informações de C&A Brasil.