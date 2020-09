TENDÊNCIA Como fazer tie-dye e por que a estampa voltou com tudo Tendência é fortemente ligada à contracultura dos anos 60 e fácil de fazer

28 SET 2020 - 14h:44 Por Beatriz Rodas

Se você segue conteúdo de moda, é praticamente impossível ter passado o último mês sem se deparar com nenhuma peça que utilize a técnica do tie-dye no feed do Instagram.

Em tempos de pandemia e da força atual do "faça você mesmo", a estampa que é marca do movimento hippie dos anos 1960 e 1970 retorna mais uma vez aos guarda-roupas – agora, de forma mais massiva do que nunca.

Para se ter uma ideia, no Pinterest, que é uma das principais plataformas de inspiração quando as pessoas querem aprender ou fazer coisas em casa, as buscas por vídeos com técnicas de tie-dye dobraram.

A busca por "bleach tie dye" aumentou 13 vezes, a de '"ice tie dye", 4,5 vezes, e a de 'reverse tie dye patterns', 9,6 vezes. E se de tanto ver por aí, bateu a curiosidade de saber um pouco mais sobre o estilo, saiba que ele tem uma longa história e é muito fácil de ser feito em casa.