ORTOPEDIA Grupo Movimenta Grupo Movimenta chega a Três Lagoas oferecendo inovação em ortopedia

13 FEV 2020 - 13h:46 Por Leandro Elias

Cuidar do corpo está diretamente relacionado a diversas áreas da saúde. Uma delas é, sem dúvida, a ortopedia - especialidade médica que utiliza métodos clínicos, físicos e cirúrgicos para tratar, corrigir enfermidades, lesões e deformidades ósseas, de músculos, tendões, articulações e ligamentos, além de tudo o que se relaciona ao aparelho locomotor, ao sistema esquelético e estruturas associadas.

Assim como uma visita a qualquer outro profissional da saúde, pelo menos uma vez ao ano se faz necessário consultar um ortopedista para o bom acompanhamento da saúde. O envelhecimento da população é tendência que de que problemas ortopédicos devem crescer cada vez mais. Cuidar do aparelho musculoesquelético é tão importante como cuidar do coração, porque é esse cuidado que poderá garantir uma velhice confortável. Segundo os especialistas, hoje, a grande maioria dos pacientes que procuram uma clínica se queixam de dores. No acompanhamento de um paciente assim, é possível identificar exageros cometidos no dia a dia, que resultam em dores articulares severas. Por isso, a importância de consultar um profissional e fazer um acompanhamento preventivo.

Partindo de um objetivo em comum, Três Lagoas pode se considerar muito bem amparada em atendimento de ortopedia e traumatologia. Idealizado pelos médicos Cassio Mendes, Pedro Barros e Marcela Marinho, o Grupo Movimenta chega a Três Lagoas justamente para oferecer tratamento inovador e com qualidade, e atendimento humanizado.

O trio de médicos via em Três Lagoas a necessidade de um tratamento em que a prioridade fosse o paciente e não só a patologia. Por isso, aposta em atendimento mais humanizado, enriquecido de conhecimento e inovação tecnológica. A ortopedia nem sempre está relacionada a cirurgia. Por isso, a clínica investe em tratamentos não invasivos, que podem solucionar problemas de pacientes, como por exemplo o uso de ondas de choque, aplicadas geralmente para reduzir uma inflamação, reduzir o tecido fibrótico e estimular a cicatrização dos tecidos. A clínica também inova no tratamento de dores crônicas, especialidade da médica Dra. Marcela Marinho, tratamentos não invasivos geralmente recomendado a pacientes com doenças osteoarticulares que não são elegíveis a cirurgia por conta de problemas clínicos, como a insuficiência cardíaca.

Dr. Pedro Barros de Vasconcelos Junior CRM MS 10621

Formado em ortopedia e traumatologia pela Hospital Geral de Vila Penteado, São Paulo, especialista em cirurgia do quadril pelo Hospital Antônio Giglio, São Paulo.

Dra. Marcela Marinho Maffei CRM MS 7524

Formada em ortopedia pela Santa Casa de Ribeirão Preto, especialista em cirurgia de ombro e cotovelo pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro, e especialista em dor crônica pela USP de Ribeirão Preto.

Dr. Cassio Mendes Carvalho CRM MS 10625

Formado em ortopedia pela USP de Ribeirão Preto, especialista em cirurgia do quadril pela Santa Casa de Ribeirão Preto e especialista em fixação externa pela USP São Paulo.

GRUPO MOVIMENTA - CLÍNICAS INTEGRADAS

Endereço: R. Paranaíba, 1083, Jardim Primaveril - Três Lagoas-MS

Telefone: (67) 3521-2812