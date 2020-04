HOMENAGEM Hospital Cassems é modelo de saúde de alta complexidade Quinta-feira é dia de relembrar, o famoso #tbt, e hoje é especial para a Saúde

23 ABR 2020 - 15h:19 Por Redação

Presenciamos um momento delicado na história, em que a Saúde é, sem dúvidas, a linha de frente no combate: a pandemia do novo coronavírus. E como quinta-feira ficou popular como o dia de relembrar, o famoso #throwbackthursday - ou #tbt, em sua forma abreviada - vamos relembrar a um trecho da entrevista com Ricardo Ayache, presidente do Hospital Cassems de Três Lagoas.

Qual tipo ou estilo de gestão ideal para o comando de um hospital como o da Cassems?

"Uma unidade do porte do Hospital Cassems deve ter uma gestão transparente, sempre trabalhando para ofertar uma assistência de qualidade e humanizada. O treinamento e a qualificação constantes dos nossos colaboradores fazem parte também do modelo de gestão da Caixa de Assistência. Acredito na liderança transformacional. Isso se fortalece com a participação de todos nas decisões que engendram a logística da nossa rede hospitalar. Priorizamos a saúde e a cura, entende-se que na questão da cura há um limite, mas no que tange à humanização e ao atendimento, não há limites para se diferenciar e atender com qualidade."

Ayache é formado em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (1993). Especialista em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e possui MBA em Gestão Empresarial de Cooperativa de Saúde. E é presidente do Hospital Cassems desde 2010.