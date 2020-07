TÁ NA MODA Idosos usam roupas deixadas por clientes e viralizam Casal é dono de uma das lavanderias mais antigas de Taiwan e decidiu inovar

28 JUL 2020 - 10h:17 Por Beatriz Rodas

Um casal de idosos em Taiwan está fazendo sucesso em uma rede social por postar fotos modelando com roupas que os clientes deixam na loja.

Wan Ji (83) e Xiu’e (84) são donos de uma das lavanderias mais antigas do país. As peças foram abandonadas ou não pagas e estavam na loja há anos. Para dar um novo destino, o casal, que diz que as roupas mesmo velhas “podem estar na moda”, montam looks para revender.

Por causa das fotos, as roupas estão encontrando novos donos e algumas são levadas para doação. Segundo o casal, nenhum dono original ressurgiu para pegar a roupas de volta depois que as fotos foram postadas.

Com isso, Wan Ji e Xiu’e também esperam que os clientes se lembrem de buscar as roupas.