VERÃO Lenço volta repaginado para os looks da próxima estação Dica de styling das fashionistas para a estação é usar o lenço como top

8 SET 2020 - 11h:06 Por Beatriz Rodas

O lenço é uma peça-chave no guarda-roupa, pois pode ser usado de diferentes formas: além do pescoço, é possível amarrá-lo numa bolsa minimalista para dar um charme, ou na cabeça como bandana, tendência que foi sucesso absoluto no último verão, e ainda por cima do coque de cabelo.