MODA O blazer boyfriend está voltando, aposte na peça Cantora Dua Lipa tem usado muito a peça no estilo despojado

1 SET 2020 - 12h:03 Por Beatriz Rodas

Acostumada a inspirar com seus looks no Instagram - seja usando um moletom tie-dye na quarentena ou uma produção para promever seu novo álbum, "Future Nostalgia" -, Dua Lipa agora lança mão dos blazers estilo ~boyfriend~, aqueles mais soltos no corpo, grandes, masculinos, ombros largos.

A cantora publicou um carrossel de imagens em que aparece em Los Angeles usando um blazer verde pastel, uma blusa polo com estampa xadrez translúcida, um shortinho jeans e uma minibolsa também verde completar. Se joga, mana!