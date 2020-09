DECOR Para quem ama plantinhas, Urban Jungle é o estilo ideal Tendência nasceu da necessidade de aproximar as pessoas que vivem na cidade do meio ambiente

29 SET 2020 - 18h:00 Por Beatriz Rodas

Urban Jungle é um estilo de decoração que consiste em incluir plantas e elementos ligados à natureza concentrados no interior de ambientes. Ele é feito com vasos, prateleiras, caixotes de madeira, tijolos de concreto e diversos outros materiais.

Além de resgatar a brasilidade, o Urban Jungle ajuda na saúde física e mental dos moradores, pois as plantas trazer um ar de tranquilidade.

Mas será que todo ambiente pode receber esse estilo de decoração? No post de hoje, vamos mostrar 8 dicas para criar o estilo Urban Jungle e 20 exemplos encantadores.

URBAN JUNGLE

Urban Jungle [do inglês, "floresta urbana"] é um estilo de decoração que consiste em incluir plantas e elementos ligados ao meio ambiente concentrados no interior das residências.

O objetivo é trazer um clima de natureza para moradias urbanas, proporcionando uma sensação de aconchego e bem-estar.

Esse estilo de decoração não tem um apelo apenas estético. O Urban Jungle nasceu da necessidade de aproximar pessoas que vivem nas grandes cidades do meio ambiente.

Com o desenvolvimento da tecnologia e o estilo de vida de uma nova geração, os Millennials, o contato com a natureza foi ficando cada vez mais distante.

Além disso, nos últimos anos houve o aumento da preocupação com a sustentabilidade no mundo todo. Diante desse contexto, o Urban Jungle surgiu como forma de resgatar a relação com o verde incluindo a natureza dentro de casa.

COMO INCLUIR EM CASA

Mas, afinal, quando o Urban Jungle é indicado em um projeto?

A primeira condição, obviamente, é que o cuidado constante com as plantas se encaixe na rotina do cliente.

Outro fator a ser considerado é que o Urban Jungle é um estilo de decoração marcante, por isso é indicado se a ideia é ter um ambiente com personalidade.