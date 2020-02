SAúDE BUCAL Para sorrir sempre! Em nova fase, Implant Odontologia é destaque para um sorriso perfeito

6 FEV 2020 - 06h:00 Por Leandro Elias

Recuperar sorrisos e devolver qualidade de vida sempre foram e são os objetos dos profissionais da Implant Odontologia, clínica que completa em 2019 sete anos em Três Lagoas. Neste ano, porém, iniciou nova fase, pensada para proporcionar o melhor a seus pacientes.

Fundada em outubro de 2012, a clínica ganhou agora um prédio totalmente repaginado, adequado para oferecer conforto a seus pacientes em todo e qualquer tipo de tratamento, como uma reabilitação, que visa proporcionar benefícios estéticos e de saúde. Dentre as principais mudanças, é importante destacar que trata-se de uma clínica totalmente digital, o que beneficia não só os profissionais na conclusão de diagnósticos, mas também os pacientes com uma menor exposição à radiação.

Reabilitação

A Implant Odontologia é hoje uma clínica completa, que oferece diversos tipos de tratamento, como a reabilitação oral que, ao contrário do que se pensa, não se resume apenas em tratamento complicado ou cirúrgicos. Uma reabilitação vai desde uma restauração classificada como simples até implantes.

Formado pela FAI (Faculdades Adamantinenses Integradas), com formação técnica em prótese dentaria e especialização em implantologia pelo ABO, de Araçatuba (SP), para o dentista Arthur Chiari, que há 11 anos atua em Três Lagoas, o principal benefício de uma reabilitação oral é “sem dúvida” devolver ao paciente a alegria de poder sorrir, com auto estima e confiança.

Como alerta, lembra os cuidados especiais que se deve ter com os dentes do fundo da boca - tão importantes quanto os frontais porque são eles os responsáveis por uma boa mastigação e o início de uma boa digestão, segundo o especialista.

Quando se fala em reabilitação estão incluídos desde uma restauração até implantes dentários - procedimentos ligados à estética, mas, principalmente à saúde do paciente

Além de estética, a reabilitação também trata de problemas que parecem comuns, mas que, geralmente, estão ligados a saúde bucal.

Para o dentista Mauro Resende, também formado pela FAI, com formação técnica em prótese dentaria e especialização em implantologia na ABO, problemas como dores de cabeça, no estomago e até mesmo problemas cardíacos podem estar ligados a uma saúde bucal precária. Ele alerta para o cuidado com a saúde da boca e compara com a necessidade de cuidar, por exemplo, do coração.

Por fim, lembra que os procedimentos são indolores e realizados com alta tecnologia, garantindo bem-estar do paciente.

Estética

Além de Mauro Resende e Arthur Chiari, a Implant Odontologia ganha reforço com a chegada da biomédica Mayara Machado, formada em biomedicina pelas Faculdade Integradas de Três Lagoas e com especialização em biomedicina estética pelo Nepuca, de Ribeirão Preto (SP). Há cinco anos atuando, Mayara traz conhecimento em estética facial, capaz de oferecer tratamentos assertivos para quem busca harmonização facial de qualidade e respeitando a anatomia de cada paciente.

Apesar de muita gente achar que a harmonização só se limita a preenchimentos, Mayara destaca que vai muito além com inúmeros procedimentos, desde o próprio preenchimento até o uso de fios de sustentação da face.

O paciente que procura a clínica focado em apenas um procedimento, se surpreende ao se deparar com uma avaliação completa. A especialista destaca que uma avaliação é importante pelo tipo de rosto de cada pessoa e pelos procedimentos indicados.

Mayara também trabalha com estética corporal e garante que, hoje, a procura por procedimentos estéticos é maior pelo público masculino – tudo feito com estudo de cada caso, com busca pela qualidade de vida do paciente e a realização de procedimentos compatíveis com cada tipo de pessoa.

A Implant Odontologia é um centro capaz de oferecer tratamentos desde a saúde bucal até estéticos, associados a um belo sorriso que devolve qualidade de vida.