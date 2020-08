PELE DE RESSACA Quais são os efeitos do excesso do álcool para a pele? Bolsas, olheiras, inchaço... Como aliviar os sintomas de uma ressaca na pele

17 AGO 2020 - 14h:55 Por Beatriz Rodas

O último drink na noite passada parecia uma ótima ideia, mas no dia seguinte... bate o arrependimento!



E mesmo que você hidrate seu corpo com muita água de coco e alivie a dor de cabeça com aquele bom e velho analgésico, a verdade é que a aparência da sua pele não te deixa mentir sobre o álcool consumido.

Olheiras profundas e escuras abaixo dos olhos, cútis amarelada, inchaço... as provas são muitas. Segundo a dermatologista Fernanda Nichelle, em entrevista à Vogue Brasil, é importante repor o líquido perdido devido ao consumo de álcool:

"Com o consumo de álcool constatamos cada vez menos hidratação do tecido cutâneo, mais oxidação e produção de radicais livres. A pele fica amarelada e com olheiras cada vez mais profundas, caracterizando a face de “ressaca”. Para ajudar a curar esses sintomas é importante beber bastante água pura! Sem chás ou ativos que possam favorecer ainda mais a desidratação”

ATENÇÃO AO COPO

Os cuidados com a ressaca do dia seguinte começam durante a noite. “A cerveja, por exemplo, aumenta os quadros de retenção hídrica, geralmente associada ao glúten além do álcool, favorecendo ao aspecto de rosto inchado. Para os amantes e defensores do vinho, apesar do seu alto teor de resveratrol, um potente antioxidante para a pele, ele pode conter também altas quantidades de açúcar e sal, o que acaba por trazer mais malefícios do que benefícios para a pele. O açúcar também pode estar presente em fermentados como a cerveja ou destilados como o whisky, então se tiver que optar, existem algumas bebidas com menor teor de açúcar como vodca ou gin. Lembrando ainda que o álcool tem o poder de alterar o sistema imunológico e favorecer o desenvolvimento de dermatites e alergias”, explica.

DRENAGEM EM CASA

“Um boa e caprichada sessão de massagem facial (com as mãos ou gadgets de massagem) é ótima opção para drenar o excesso de líquidos na face e estimular a microcirculação sanguínea periférica ajudando assim a desintoxicar a pele”

FAÇA SKINCARE

Não deixe de lado os cuidados diários com a pele. Principalmente os de costume, específicos para o seu tipo de pele.