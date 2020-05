MODA Trend Alert: Diversão para o seus pés Confira opções para inovar no look de ficar em casa

11 MAI 2020 - 09h:43 Por Leandro Elias

O inverno está chegando e tudo que a gente quer é ficar com os pés bem quentinhos. Com certeza você pensou naquela meia de tricô feita pela sua vó, mas hoje, que tal conhecer algumas opções que vão alegrar seus pezinhos?

Com o inverno chegando e no meio de uma pandemia, aposto que a meia anda sendo o mais próximo de um sapato que você deve está usando. E pra fugir da monotonia, as meias divertidas acabaram ganhando espaço e divertindo muita gente por aí.

Confere aí!

Eai, já pediu a sua?